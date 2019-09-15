النصر يخفق في وضع قدم بدوري أبطال أفريقيا

أخبار ليبيا24-خاص

أخفق النصر الليبي في نيل الفوز أمام ضيفه المغربي الرجاء البيضاوي في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث خسر أمامه بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومنح لاعب الوسط فابريس نجوما التقدم للرجاء البيضاوي في بداية الشوط الثاني.

وأدرك النصر التعادل في الدقيقة الـ64 عبر مهاجمه الكاميروني جونيور نيجونجو.

وأعاد المهاجم أيوب نناح الرجاء للتقدم بعدها بـ3 دقائق، قبل أن يعزز القائد محسن متولي تفوق الفريق المغربي في الدقيقة الـ84 من ركلة حرة.

وبهذه النتيجة يكون الرجاء قد وضع قدمه في دور المجموعات في انتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24