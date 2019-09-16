تعثر جديد لـ “الغانارز والتوفيز” بالبريمرليغ

تعادل أرسنال مع مضيفه واتفورد بهدفين لمثلهما ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود.

وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ أهداف المباراة في الدقيقة 21، ليعزز اللاعب ذاته تقدم الغانارز في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلص واتفورد الفارق بعدما سجل توم كليفرلي الهدف الأول بعد خطأ مشترك من الدفاع والحارس لينو، ليعدل الأرجنتيني روبيرتو بيريرا النتيجة قبل نهاية المباراة بتسع دقائق من علامة الجزاء .

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 8 نقاط ليحل في المركز السابع، متأخرا بفارق الأهداف عن توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي فيما لايزال واتفورد يبحث عن فوزه الأول في البريمرليغ.

من جانبه تغلب بورنموث على ضيفه إيفرتون بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب فيتنس فيرست.

وسجل أهداف بورنموث مهاجمه كالوم ويسلون في مناسبتين حيث جاء الأول في الدقيقة 23 ليعدل دومينيك كالفيرت ليوين النتيجة للتوفيز قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ، وفي الدقيقة 67 أضاف ريان فريزر الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يعود كالوم ويلسون ويضيف هدف الانتصار في الدقيقة 72، ليرفع بورنموث رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن متساويا مع إيفرتون صاحب المركز الحادي عشر .

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