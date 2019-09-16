إسبانيا تتوج ببطولة العالم لكرة السلة

توجت إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخها بعدما تغلبت على الأرجنتين بـ95 نقطة مقابل 75 في المباراة النهائية بالعاصمة الصينية بكين .

واستحق المنتخب الإسباني حصد اللقب بعدما قدم مباراة كبيرة وتقدم في كل أرباعها، حيث لم يعط أي فرصة لمنتخب التانغو للهجوم والتقدم في النتيجة، لتنتهي المباراة النهائية بفارق وصل إلى 20 نقطة ليستكمل منتخب لاروخا مسيرته الناجحة في البطولة ومحققا فوزه الثامن، لتحصد إسبانيا لقبها الثاني في بطولة العالم بعدما توجت بمونديال عام 2006 باليابان، فيما خسرت الأرجنتين للمرة الأولى في البطولة وتفقد النهائي الثاني لها في تاريخها بعد عام 2002 بأمريكا.

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