الكاف يعتمد “تتويج الترجي” بالأبطال

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ورفض الطعن المقدم من الوداد المغربي من حيث المضمون .

وكان الوداد المغربي قد تقدم بطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، مطالبا بإعادة النهائي على ملعب محايد أو إعلانه بطلا للنسخة الماضية من أبطال أفريقيا وهو الأمر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع .

وأوضحت لجنة الاستئناف بالكاف أنها أكدت انسحاب الوداد المغربي من الملعب وأحقية الترجي بالتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، لتثبت اللجنة اللقب عند الفريق التونسي بعدما أعلنت عن ذلك الفترة الماضية مايعني مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية والتي ستنطلق في الحادي عشر من ديسمبر المقبل فيما ستقام القرعة بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيورخ السويسرية مساء اليوم .

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