منتخبنا للمحليين يباشر تحضيراته في تونس استعداداً لنسور قرطاج

باشر منتخبنا الوطني للمحليين، مساء أمس الأحد ، تدريباته الجماعية على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، وذلك استعدادا لخوض المباراة المهمة أمام نظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 .

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات الشان 2020، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل على تمام الساعة 8:15 بتوقيت ليبيا.

وخاض منتخبنا الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة، معسكرا تدريبيا خلال شهر يوليو الماضي بالمملكة المغربية.

وعلى مدى أكثر من أسبوعين خاض فرسان المتوسط خلال المعسكر المغربي، 3 مباريات ودية تجريبية، حيث تغلب على فريق اتحاد طنجة بهدفين لصفر، ثم الخسارة أمام نهضة بركان بهدف لصفر، و التعادل في آخر تجاربه الودية أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بدون أهداف.

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