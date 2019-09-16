مدرب كمال القرقني يوجه رسالة للجمهور الليبي بعد التتويج في “مستر أولمبيا”

وجه كريس اسيتو، مدرب نجم بناء الأجسام الليبي، كمال القرقني، كلمة للجمهور الليبي بعد فوز بطلنا بذهبية بطولة “مستر أوليمبيا” 2019 المقامة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقال اسيتو في كلمته بالبطل: “الجميع يحب كمال، والحب متبادل منه مع الجمهور الليبي خاصة، نحن فخورون به وبأدائه، كان البعض يرى أن كمال لن يتطور، ولكن ها نحن في يوم خاص بعد تتويجه بذهبية مستر أولمبيا”.

وعلم موقع “ريميسا”، أن البطل الليبي العالمي كمال القرقني، قرر إنهاء مسيرته الرياضية مع رياضة بناء الأجسام، التي بدأها عام 1994.

واختار القرقني قرار الاعتزال عن عمر 49 عاما، منهيًا مسيرته الحافلة بالإنجازات العالمية وهو على منصة التتويج.

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