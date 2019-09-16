الأهلي بنغازي يبدأ التحضير لإياب البطولة العربية

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، تدريباته على تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي بمباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية “كأس محمد السادس”.

وغادرت بعثة الجزارة، أول أمس السبت، القاهرة، ووصلت إلى أرض الوطن بعد أن خاض مباراة ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية أمام النادي الإسماعيلي، والتي فقدها الجزارة بنتيجة 4 / 2، على ملعب استاد الإسماعيلية وسط حضور 7 آلاف مشجع.

ويحتاج ممثل الكرة الليبية إلى الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب بتونس نهاية الشهر الجاري، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية.

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