بطل الكيك بوكسينغ حسام جرود يستعد لبطولة العالم بمعسكر في الأردن

توجهت بعثة منتخب ليبيا لـ “الكيك بوكسينغ”، اليوم الاثنين، عبر مطار مصراته الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان تمهيدا لمشاركة البطل حسام جرود في معسكر تدريب خارجي، ضمن استعداداته الفنية للمشاركة في بطولة العالم في مدينة سرايفو عاصمة البوسنة والهرسك.

ويشرف على المعسكر الجراند ماستر عيسى أبو نصار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي بالمشاركة مع أحد خبراء التدريب دوليين.

كما سيشارك البطل حسام جرود في دورة المدربين الدولية المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد العام الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة، قد اتخذ بعض القرارات الهامة والتي أقرها المكتب التنفيذي في اجتماعه بتاريخ 3 أغسطس، والتي سيحيلها إلى اللجنة الأولمبية الليبية والاتحادات الدولية والقارية والعربية.

وكان المنتخب الوطني لرياضة الكيك بوكسينغ، قد ودع مؤخرًا منافسات بطولة العالم في “المواي تاي”، التي أقيمت في العاصمة التايلاندية، بانكوك.

جاء ذلك بعد انسحاب اللاعب عبد الحفيظ الصيد أمام خصمه اللاعب الإسرائيلي، وهو قرار جماعي اتخذه أفراد البعثة الليبية وبذلك غادر اللاعب البطولة بشكل نهائي.