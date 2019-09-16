رونالدو يستعد بشكل خاص لمواجهة أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، استعدادته المكثفة لمباراته المهمة أمام فريق أتليتكو مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر الدون مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، أثناء تدريباته الانفرادية في صالة الألعاب الرياضية، عقب مواجهة فيورنتينا أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يشار إلى أن يوفنتوس وأتليتكو مدريد، التقيا في ثمن نهائي نسخة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ونجح الفريق الإسباني في الفوز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، قبل أن يعود الفريق الإيطالي في مباراة الإياب والفوز بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو رونالدو ليتأهل اليوفي على حساب أتليتكو في جولة شهدت جدلا كبيرا بسبب احتفالات سيموني مدرب الأتليتي ورونالدو نجم السيدة العجوز.

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