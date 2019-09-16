النصر يفقد نتيجة مباراته أمام الرجاء البيضاوي في أبطال أفريقيا

القاهرة 16 سبتمبر 2019 (وال)- فقد فريق النصر مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد في ذهاب الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء الأحد، على أرضية ملعب بتروسبورت بالعصمة المصرية القاهرة.

وبهذه النتيجة، تتعقد حظوظ فريق النصر للبلوغ دور المجموعات، حيث يحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب في 29 من شهر سبتمبر الجاري على أرضية ملعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي. (وال- القاهرة) س م/ ر ت

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