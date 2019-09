المنتخب الليبي للمحليين يواصل تدريباته لمواجهة نظيره التونسي

يواصل المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم تدريباته، استعدادًا لخوض مباراة مهمة أمام نظيره التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا 2020.

باشر عناصر المنتخب الوطني تدريباته على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة، حيث دخل المنتخب في معسكر تدريبي خلال شهر يوليو الماضي بالمملكة المغربية، تواصل على مدى أكثر من أسبوعين، حيث أجرى خلالها ثلاثة مباريات ودية تجريبية .

وبدوره، حدّد الاتحاد التونسي لكرة القدم موعد مباراة الذهاب بين المنتخبين، وهو يوم 21 من سبتمبر الجاري بملعب رادس.

