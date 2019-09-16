المنتخب الليبي للمحليين يبدأ تحضيراته لمواجهة تونس

تونس 16 سبتمبر 2019 (وال)- بدأ المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم أمس الأحد تدريباته، استعدادًا لخوض مباراة مهمة أمام نظيره التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا “الشان” 2020.

هذا وقد باشر عناصر المنتخب الوطني تدريباته على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة، حيث دخل المنتخب في معسكر تدريبي خلال شهر يوليو الماضي بالمملكة المغربية، تواصل على مدى أكثر من أسبوعين، حيث أجرى خلالها ثلاثة مباريات ودية تجريبية .

وبدوره، حدّد الإتحاد التونسي لكرة القدم موعد مباراة الذهاب بين المنتخبين، وهو يوم 21 من سبتمبر الجاري بملعب رادس. (وال- تونس) س م/ ر ت

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