الاتحاد الليبي لكرة القدم ينظم ملتقى للتحكيم الليبي بمشاركة 35 حكمًا بإشراف “الفيفا”

تونس 16 سبتمبر 2019 (وال)- انطلقت بالعاصمة التونسية أمس الأحد، ملتقى للحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى بمشاركة 35 حكمًا.

هذا وتقام الملتقى بتنظيم من الاتحاد الليبي لكرة القدم، وإشراف خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وتتواصل فعاليات الملتقى حتى التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، سعيًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم في المساهمة في رفع مستوى الحكام والتحكيم الليبي، من أجل إعادة هيبته أفريقيًا وعربيًا ودوليًا، وتطويره والرفع من كفاءته. (وال- تونس) س م/ ر ت

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