اخبار الرياضة

صرمان تستضيف سباق الفروسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق سباق الخيل في أسبوعه الأول بنادي الفروسية في مدينة صرمان والذي يشرف عليه المجلس البلدي صرمان واللجنة التسييرية لمدرسة الفروسية.

واستضافت حلبة ميدان سباق الفروسية السباق بمشاركة الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة حيث تم تقسيم السباق إلى أحد عشر شوطا لعدة فئات مختلفة تبدأ من مسافة ألف متر حتى ألفي متر

وشارك بجولة السباق الحالية عدد من ملاك الخيول العربية الأصيلة من جميع المدن الليبية وفي ختام كل شوط تم تكريم الفائز الأول في الجولة التي ستستمر حتى نهاية المسابقة آخر الشهر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك