صرمان تستضيف سباق الفروسية

انطلق سباق الخيل في أسبوعه الأول بنادي الفروسية في مدينة صرمان والذي يشرف عليه المجلس البلدي صرمان واللجنة التسييرية لمدرسة الفروسية.

واستضافت حلبة ميدان سباق الفروسية السباق بمشاركة الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة حيث تم تقسيم السباق إلى أحد عشر شوطا لعدة فئات مختلفة تبدأ من مسافة ألف متر حتى ألفي متر

وشارك بجولة السباق الحالية عدد من ملاك الخيول العربية الأصيلة من جميع المدن الليبية وفي ختام كل شوط تم تكريم الفائز الأول في الجولة التي ستستمر حتى نهاية المسابقة آخر الشهر القادم.

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