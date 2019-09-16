“مجموعات أبطال أوروبا” تنطلق بمواجهات نارية

تقرير 218

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا المسابقة الأبرز في القارة العجوز على مستوى الأندية، للدوران مجددا بمواجهات في غاية الصعوبة لفرق الصفوة ، فالأندية الكبرى تضع الكأس الأغلى نصب أعينها في الموسم الجديد.

حامل لقب النسخة الماضية ليفربول يسعى لمواصلة مشواره الأوروبي الناجح بقيادة يورغن كلوب بعد انطلاقة تعد الأهم له في البريمرليغ في المواسم الأخيرة بعدما سجل العلامة الكاملة في خمس مواجهات حتى الآن، لكن خصمه نابولي الإيطالي لن يكون بالهين.

أما برشلونة بطل إسبانيا فيتطلع لأن يخوض مباراته الصعبة بملعب سيغنال إيدونا بارك أمام بروسيا دورتموند بمشاركة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب عن الملاعب منذ بداية الموسم فيما يأمل خوض الفرنسي عثمان ديمبيلي للمواجهة خصوصا باعتباره لعب مع الفريق الألماني قبل الانضمام للكتلان.

وفي المجموعة ذاتها يدخل إنتر ميلانو الإيطالي غمار دوري الأبطال هذا الموسم بطموحات عالية بقيادة مدربه أنطونيو كونتي عندما يستقبل في المياتزا ضيفه سلافيا براغ التشيكي، حيث دخل النيراتزوي بالدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة بتحقيقه ثلاثة انتصارات قبل مواجهة جاره الميلان في ديربي لا مادونينا.

ويعود تشيلسي الإنجليزي حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي للعب ضمن كبار القارة من جديد لكنه سيصطدم بفالنسيا الإسباني في قمة مباريات المجموعة الثامنة في وقت سيلتقي فيه أياكس أمستردام الهولندي ضيفه ليل الفرنسي في مجموعة تعد من بين الأهم هذا الموسم.

مواجهات منتظرة في افتتاح جولات دوري الأبطال، الهدف منها سيكون التربع منذ البداية في صدارة المجموعات، ولم لا فالنظر بعيدا لخلافة ليفربول يتسيد القارة العجوز.

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