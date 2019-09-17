استبعاد مجدي من معسكر فرسان المتوسط بتونس

استبعد الطاقم الفني للمنتخب الوطني للاعبين المحليين مهاجم فريق النصر خالد مجدي من قائمة فرسان المتوسط بسبب الإصابة واستدعاء لاعب الاتحاد عمران سالم للانضمام للمعسكر المقام بتونس.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب جلال الدامجة التحاق عمران سالم بالمعسكر المقام بالعاصمة التونسية تحضيرا لمباراة ذهاب تصفيات الشان أمام المنتخب التونسي بعدما تعرض خالد مجدي لإصابة في مباراة فريقه النصر الأحد الماضي أمام الرجاء المغربي بذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى الطاقم الطبي للمنتخب الوطني للمحليين الفحوصات الطبية مساء أمس للاعب بالعاصمة التونسية لتظهر وجود إصابة تحتاج إلى راحة لفترة، الأمر الذي سيحتاج خلالها للعلاج والراحة للعودة مجددا إلى الملاعب.

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