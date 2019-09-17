الاتحاد يباشر تحضيراته لإياب الكونفدرالية

باشر فريق الاتحاد تدريباته بالعاصمة التونسية وذلك استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام حسنية أغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وركز الجهاز الفني للاتحاد بقيادة المدرب أسامة الحمادي على شرح أخطاء مباراة الذهاب أمام الفريق المغربي والتي انتهت بالتعادل بملعب الطيب المهيري، ليخوض لاعبو الفريق تدريبات تكتيكية وبدنية داخل صالة الألعاب الرياضية في الحصة التدريبية الصباحية.

وستشد بعثة فريق الاتحاد الرحال إلى المغرب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمواجهة حسنية أغادير والمقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بملعب إدرار بأغادير.

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