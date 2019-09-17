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تحكيم جزائري لإدارة مباراة الفرسان بتصفيات الشان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة المنتخب الوطني للمحليين ونظيره التونسي في تصفيات الشان 2020.

وسيدير الحكم الجزائري عبد الرزاق أعراب المباراة المرتقبة والتي ستقام السبت المقبل بين منتخب المحليين ونظيره التونسي على أن يكون كل من نبيل بونة وعباس زهروني مساعدين له فيما سيراقب المباراة الحكم الدولي المصري عصام عبد الفتاح.

وتلعب مباراة الذهاب بين فرسان المتوسط ونسور قرطاج في الجولة الأولى لتصفيات الشان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري حيث لايزال المنتخب يجري معسكره التحضيري بالعاصمة التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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