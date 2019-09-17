الفيفا يسحب قرعة مونديال الأندية.. مواجهات نارية مرتقبة

أجريت بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية قرعة بطولة كأس العالم للأندية حيث أسفرت عن مواجهات قوية مرتقبة.

وأسفرت القرعة عن صدام الترجي التونسي بطل أفريقيا الموسم الماضي أمام بطل آسيا والذي لم يحدد بعد حيث تنتهي البطولة في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل، فيما يتواجه كل من منتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية أمام الفائز من المباراة الافتتاحية بين مستضيف البطولة السد القطري وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

وينتظر ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في نصف نهائي مونديال الأندية المتأهل من طريق الدولة المستضيفة للمنافسات، من جانب آخر يتحدد المشارك من أمريكا الجنوبية في الثالث والعشرين من نوفبمر موعد انتهاء بطولة كوبا ليبرتادورس.

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