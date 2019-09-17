ليتشي يتجاوز تورينو على ملعبه

فجّر ليتشي مفاجأة كبيرة بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم وعاد بالنقاط الثلاث من ملعب تورينو بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وافتتح ليتشي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق مهاجمه البرازيلي دييجو فارياس لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني عدل تورينو النتيجة عن طريق المهاجم أندريا بيلوتي في الدقيقة الثامنة والخمسين من علامة الجزاء، لكن ماركو مانكوسو وبحلول الدقيقة الثالثة والسبعين تمكن من وضع ليتشي في المقدمة من جديد بالهدف الثاني.

ليحصد ليتشي أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد الخسارة في أول مباراتين فيما توقف رصيد تورينو عند ست نقاط.

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