اخبار الرياضة

ليتشي يتجاوز تورينو على ملعبه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فجّر ليتشي مفاجأة كبيرة بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم وعاد بالنقاط الثلاث من ملعب تورينو بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وافتتح ليتشي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق مهاجمه البرازيلي دييجو فارياس لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني عدل تورينو النتيجة عن طريق المهاجم أندريا بيلوتي في الدقيقة الثامنة والخمسين من علامة الجزاء، لكن ماركو مانكوسو وبحلول الدقيقة الثالثة والسبعين تمكن من وضع ليتشي في المقدمة من جديد بالهدف الثاني.

ليحصد ليتشي أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد الخسارة في أول مباراتين فيما توقف رصيد تورينو عند ست نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك