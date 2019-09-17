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“الأخطبوط الإسباني” يجدد عقده مع الشياطين الحمر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد عقد حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا حتى عام 2023 من إمكانية تجديده لموسم إضافي آخر.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه أن مسيرة دي خيا ستتواصل داخل ملعب أولد ترافود لسنوات أخرى لمواصلة مشروع النادي حسب وصف البيان، كما عبر الحارس الإسباني إلى أنه يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات مع المجموعة الموجودة حاليا بقيادة المدرب النرويجي أولي أونار سولشاير.

وكان دي خيا قد انضم إلى الشياطين الحمر في صيف 2011 حيث خاض 367 مباراة وتوج بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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