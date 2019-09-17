تواصل أعمال صيانة ملعب فارس ببلدية أوباري

أوباري 17 سبتمبر 2019 (وال)- تتواصل ببلدية أوباري أعمال صيانة وتطوير عدد من المرافق بالمدينة، بينها ملعب فارس بمنطقة أوباري، حيث تم تجهيز الأرضية تمهيدًا لوضع العشب الصناعي.

وتأتي أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة، ضمن سلسلة مشاريع نفذتها الهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة خلال الفترة السابقة، ويتم استكمالها وفقًا للخطة الإستراتيجية التي وضعتها لإحياء المرافق الرياضية، والنهوض بالبنية التحتية بها، لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضيين في المنطقة الجنوبية. (وال- أوباري) س خ/ ر ت

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