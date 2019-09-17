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استبعاد خالد مجدي بسبب الإصابة من تشكيلة المنتخب الوطني للمحليين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 17 سبتمبر 2019 (وال)- يواصل المنتخب الليبي للمحليين تدريباته اليومية على ملعب الجامعة التونسية بمعسكره بالعاصمة تونس، بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة، استعدادًا لمواجهة نظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استبعد المهاجم خالد مجدي لاعب فريق النصر من تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه النصر في لقاء الرجاء البيضاوي في أبطال أفريقيا، واستدعاء مهاجم الاتحاد عمران سالم. (وال- تونس) ف ح/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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