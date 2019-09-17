منتخب الكرة الحديدية يواصل تحضيراته لبطولة العالم

أكمل منتخبنا الوطني للكرة الحديدية للناشئين استعداداته للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام بإيطاليا خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي.

وأجرى المنتخب الوطني قبل سفره لإيطاليا الكشوفات الطبية اللازمة بالمركز الأولمبي بطرابلس وذلك للتأكد من سلامة لاعبيه من الإصابات ومدى جاهزيتهم لهذا الاستحقاق العالمي الهام.

وتضم قائمة منتخبنا الشاب خمسة لاعبين وهم علي الصغير وضياء القماطي ووسيم صدام ومالك القماطي ومحمد كمال عطية حيث وقع عليهم الاختيار من قِبل المدرب التونسي محمد علي شطورو .

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