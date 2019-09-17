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منتخب الكرة الحديدية يواصل تحضيراته لبطولة العالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكمل منتخبنا الوطني للكرة الحديدية للناشئين استعداداته للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام بإيطاليا خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي.

وأجرى المنتخب الوطني قبل سفره لإيطاليا الكشوفات الطبية اللازمة بالمركز الأولمبي بطرابلس وذلك للتأكد من سلامة لاعبيه من الإصابات ومدى جاهزيتهم لهذا الاستحقاق العالمي الهام.

وتضم قائمة منتخبنا الشاب خمسة لاعبين وهم علي الصغير وضياء القماطي ووسيم صدام ومالك القماطي ومحمد كمال عطية حيث وقع عليهم الاختيار من قِبل المدرب التونسي محمد علي شطورو .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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