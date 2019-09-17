ختام مهرجان بنغازي الرياضي للكاراتيه 2019

بنغازي 17 سبتمبر 2019 (وال)- اختتمت بمجمع المرحوم سليمان الصراط بالمدينة الرياضية بنغازي، فعاليات مهرجان بنغازي الرياضي للكاراتيه 2019.

هذا وشارك في البطولة التي استمرت على مدى أسبوعًا كاملا، قرابة “15” نادي رياضي، وعدد “100” رياضي.

وقد أقيمت مساء أمس احتفالية لتكريم الفرق المتحصلة على تراتيب الأولى في البطولة، فكان الترتيب الأول نادي قار يونس، والترتيب الثاني نادي سلطان، والترتيب الثالث نادي السواعد.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه عبد الله السعيطي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن البطولة تميزت بأداء جيد لكافة الأندية المشاركة دون استثناء، وكذلك الجهود كانت واضحة من قبل الحكام والطاقم الفني.

وأشاد السعيطي بجهود كل من ساهم في إنجاح البطولة من كافة اللجان، ودعم المعنوي أيضًا من قبل الاتحاد الليبي للكاراتيه، وكافة اللجان المشرفة على البطولة.

وبدوره، قال رئيس أكاديمية استارز الرياضية فرع قاريونس جمال الرعيض – لوكالة الانباء الليبية – إن البطولة كانت ناجحة بجهود وحرص من الاتحاد الفرعي للكاراتيه، وكافة اللجان التابعة للبطولة.

وأضاف الرعيض أن أكاديمية استارز الرياضية فرع قار يونس، قد تحصلت على الترتيب الأول برصيد أكثر من 100 نقطة، وهذا يدل على الأداء الجيد للمدربين لكافة الرياضيين، متمنيًا أن تستمر مثل هذه البطولات، لرقي باللعبة إلى المستوى المطلوب. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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