مدرب النصر محمد الككلي: نتيجة مباراتنا أمام الرجاء قاسية وسنُقاتل من أجل حظوظنا للتأهل لدور المجموعات

القاهرة 17 سبتمبر 2019 (وال)- قال المدير الفني لفريق النصر محمد الككلي، إن نتيجة الذهاب ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي قاسية، مؤكدًا أن فريقه سيُقاتل من أجل حظوظه للتأهل لدور المجموعات من أبطال أفريقيا.

وأضاف الككلي – في تصريح عقب مباراة فريق النصر التي فقدها بنتيجة 3 – 1 من ذهاب دور الـ 32 من أبطال أفريقيا، أن “نتيجة اللقاء قاسية جدًا، ولم تكن متوقعة، ونحن نعمل في ظروف أيضًا قاسية، وهذه عوامل لا تُساعد على بناء فريق”.

وتابع الككلي: “هدف فريق الرجاء البيضاوي الأول إرباك الحسابات ولعناصر فريقنا الشابة، مقارنة بفريق الرجاء المعروف أفريقيًا”.

وأكد الككلي أنه مع الفريق سيقاتل من أجل حظوظهم في مباراة الإياب. (وال- القاهرة) ف ح/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال