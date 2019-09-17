الليبي إبراهيم بوكوز يجتاز اختبارات اللياقة للحكام

تمكن الحكم الليبي الدولي إبراهيم بوكوز ، من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية للحكام، وبات مرشحا للدخول في القائمة الدولية في العام القادم.

ونجح الحكم الليبي الشاب، في التعبير عن نفسه بقوة خلال السنوات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الحكام المختارين من جانب اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، التي كانت أيام 20 و24 و28 أغسطس من العام الماضي بمدينتي المنستير وسوسة.

يذكر أن لجنة التحكيم الفرعية بالاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية، أقامت حفلا كبيرا لتوسيم المساعد الدولي الحكم الشاب إبراهيم بوكوز.

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