منتخب المحليين يواصل تحضيراته لمواجهة تونس

يواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته اليومية في معسكره بتونس تحضيرا لمواجهة المنتخب التونسي في رادس لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بداية العام القادم.

الصفوف اقتربت من الاكتمال عقب التحاق ثنائي النصر سعد اجبارة المدافع ولاعب خط الوسط مهند أبوعجيلة واستدعاء لاعب الاتحاد عمران سالم بديلا لخالد مجدي الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا.

ولم تتضح حتى الآن معالم التشكيلة التي سيعتمد عليها الدامجة في اختبار تونس حيث حدث اختلاف كبير بين معسكره السابق والحالي فالعديد من الأسماء قررت المدة الماضية الاحتراف ماجعله في مأزق تصحيح الأمور قدر الإمكان قبل الاختبار المهم الذي سيحدد بنسبة كبيرة تأهل المنتخب لبطولة المحليين أو الخروج مبكرا والابتعاد عن المنافسة.

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