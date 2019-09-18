ليفربول يتعثر أمام نابولي في أبطال أوروبا

رحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الماضية إلى ملعب سان باولو في الجنوب الإيطالي لمواجهة نابولي الإيطالي في قمة المجموعة الخامسة .

وتقاسم الفريقان الهجمات في الشوط الأول وسط حذر من أنشيلوتي وتقدم واضح لرفقاء المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فيما اقترب البرازيلي فيرمينيو من افتتاح أهداف المباراة بعد رأسية اقتربت من شباك البارتينوبي، في الشوط الثاني بدأ الفريق الإيطالي مهاجما منذ البداية وأضاع مرتينز فرصة تألق الحارس أدريان في إبعادها .

وحاول نابولي الإيطالي حتى استحق الحصول على ركلة جزاء في آخر سبع دقائق من نهاية المواجهة ليسجل البلجيكي درايس مريتينز أول أهداف المباراة، ولم يستطع الرديز مجاراة المد الهجومي الأزرق الذي عاد لتسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة الوافد الجديد الإسباني فرناندو يورينتي .

لينهي نابولي المهمة الأولى ويحصل على أول ثلاث نقاط له في سعيه لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم ، فيما خسر ليفربول أول اختبار في سعيه للمحافظة على التاج الأوروبي ليصبح أول بطل يخسر مباراة افتتاحية في أبطال أوروبا منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين.

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