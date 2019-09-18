الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي آسيا 

بلغ الهلال السعودي نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على غريمه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب والتي استضافها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وبدأ الاتحاد المباراة بشكل قوي بعدما سجل أول أهداف المباراة منذ الدقائق الأولى مستغلا ارتباك دفاع الهلال، ليعدل أصحاب الأرض النتيجة قبل انقضاء الشوط الأول عن طريق أندريه كاريو بعد خطأ من الحارس فواز القرني.

وكثف الهلال هجماته في الشوط الثاني حتى تقدم سالم الدوسري برأسية متقنة في الدقيقة الثامنة والأربعين، قبل أن يختتم الإيطالي سباستيان جوفينكو أهداف المباراة قبل النهاية بإحدى عشرة دقيقة.

وضرب الهلال السعودي بذلك موعدا مع السد القطري في نصف النهائي بعدما أطاح بمواطنه النصر السعودي في ربع النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية