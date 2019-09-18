برشلونة يتعادل مع دورتموند.. والإنتر ينجو من الخسارة على ملعبه

تقرير 218

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام برشلونة الأسباني في قمة مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة والتي استضافها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وحاول الفريق الألماني التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير والألماني ماركو رويس لكنه فشل في مبتغاه، فيما اقترب برشلونة من التسجيل في محاولات عن طريق غريزمان وسواريز، وفي الشوط الثاني لاحت الفرصة أمام دورتموند لافتتاح أهداف الموقعة الكروية إلا أن رويس أضاع ركلة جزاء بعد تألق مواطنه تير ستيغن ليواصل الحارس الألماني تألقه في نهاية المباراة في العديد من الفرص وتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ليحصد كل فريق نقطته الأولى في البطولة ويتساوى مع سلافيا براغ التشيكي وإنتر ميلانو الإيطالي.

وفي المجموعة ذاتها تعادل إنتر ميلانو بصعوبة على ملعبه جوزيبي مياتزا أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف لمثله في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

وتأخر أصحاب الأرض عن طريق بيتر أولاينكا في الدقيقة الثالثة والستين مستغلا خطأ في تمركز مدافعي النيراتزوي، لكن الإنتر انتظر إلى غاية الوقت بدل الضائع من المباراة ليسجل هدف التعادل عن طريق نيكولو باريلا، ليبدأ الإنتر مشاركته بالبطولة الأوروبية بأسوأ طريقة ممكنة خاصة أنه سيواجه برشلونة ودورتموند في الجولتين المقبلتين من المجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية