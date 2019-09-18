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قمة منتظرة بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في الأبطال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في اليوم الثاني من انطلاقة دوري الأبطال المتابعون يترقبون مواجهات من العيار الثقيل فيوفنتوس سيحل ضيفا على أتليتكو مدريد بملعب الواندا ميترو بوليتانو في قمة واعدة ثأرية بالنسبة للفريق المدريدي الذي غادر البطولة في موسمها الماضي على يد زعيم إيطاليا.

يوفي المتعثر بتعادل سلبي أمام فيورنتينا مهمته صعبة ومعقدة فالغيابات سترمي بظلالها على مسيرته ومن أبرزها البرازيلي دوغلاس كوستا الذي يشكل ثقلا هجوميا لصالح اليوفي.

وسيكون على أتليتكو مدريد الاستفادة في هذا اللقاء من الحالة غير المستقرة ليوفنتوس قبل انطلاق الموسم إن أراد صدارة مجموعته في الأبطال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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