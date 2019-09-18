قمة منتظرة بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في الأبطال

في اليوم الثاني من انطلاقة دوري الأبطال المتابعون يترقبون مواجهات من العيار الثقيل فيوفنتوس سيحل ضيفا على أتليتكو مدريد بملعب الواندا ميترو بوليتانو في قمة واعدة ثأرية بالنسبة للفريق المدريدي الذي غادر البطولة في موسمها الماضي على يد زعيم إيطاليا.

يوفي المتعثر بتعادل سلبي أمام فيورنتينا مهمته صعبة ومعقدة فالغيابات سترمي بظلالها على مسيرته ومن أبرزها البرازيلي دوغلاس كوستا الذي يشكل ثقلا هجوميا لصالح اليوفي.

وسيكون على أتليتكو مدريد الاستفادة في هذا اللقاء من الحالة غير المستقرة ليوفنتوس قبل انطلاق الموسم إن أراد صدارة مجموعته في الأبطال.

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