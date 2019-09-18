أياكس وفالنسيا يتصدران آخر مجموعات الأبطال

تقرير 218

تغلب أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي استضافها ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

وافتتح كوينسي بروميس أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عشرة، ليعزز إديسون ألفاريز تقدم بطل هولندا في الدقيقة الخمسين، لينهي الأرجنيتني نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

ليتصدر أياكس ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا الذي تغلب على تشيلسي الإنجليزي.

وعاد فالنسيا الإسباني بفوز مفاجئ من ملعب ستامفورد بريدج بعدما تغلب على تشيلسي الإنجليزي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والسبعين بواسطة المهاجم الإسباني رودريغو مورينو، ليحقق تشيلسي بداية سيئة على ملعبه في مستهل مبارياته بقيادة مدربه فرانك لامبارد ، فيما سجل فالنسيا انتصاره الأول منذ إقالة المدرب مارسيلينيو غارسيا تورال ليحصل على أول ثلاث نقاط في المجموعة.

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