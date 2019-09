نادي برشلونة يواجه خطر فقدان خدمات خليفة ميسي لسبع مباريات!

يواجه نادي برشلونة خطر فقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الأسابيع المقبلة بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو.

حيث أن تمثيل فاتي لإسبانيا يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان المنتخب في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، والتي ستقام في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي سيغيب ابن الـ16 عاماً عن سبع مباريات لفريقه برشلونة.

هذا ودخل فاتي الذي وقع في 24 يوليو الماضي أول عقد احترافي له مع الفريق الكتالوني التاريخ من أوسع الأبواب، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ نادي برشلونة، كما بات أصغر من يسجل ويصنع في نفس المباراة في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

يُشار إلى أن وسائل الإعلام، تجمع على أن فاتي سيكون مستقبلاً أفضل خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

