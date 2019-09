لماذا منع رونالدو والدته من مشاهدة المباريات التي يُشارك فيها؟

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس أنه حظر على والدته دولوريس أفيرو مشاهدة المباريات التي يشارك فيها.

حيث قال رونالدو:

“والدتي تشعر بالتوتر الشديد، ولا أفهم السبب، في الوقت الحالي لا أسمح لها بمشاهدة المباريات المهمة، أطلب من أصدقائي البقاء معها أثناء المباريات”.

وأضاف قائلاً:

“أغمي عليها مرتين في الملعب، إنها عصبية للغاية، لم يعد لدي أب ولا أريد أن أفقد والدتي، لذا أخبرتها أنها لن تشاهد مباريات نصف النهائي أو النهائي”.

هذا وتبلغ دولوريس أفيرو 65 عاماً، وكشفت مطلع أغسطس الماضي، أنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي.

