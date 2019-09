“الشياطين الحمر” يحصن مدافعه بعقد جديد

جدد مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد مدافعه السويدي فيكتور ليندولف لأربع سنوات قادمة مع إمكانية تمديده لموسم إضافي آخر.

ووقع الشياطين الحمر عقداً جديداً مع ليندولف ليظل في ملعب أولد ترافورد حتى يونيو 2024 حيث أشار المدرب أولى أونار سولشاير بأن المدافع الدولي السويدي يعد ركيزة أساسية مع الفريق، ويتطلع إلى العمل معه لفترة لتحقيق النجاح وإعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته المعهودة .

وانضم اللاعب السويدي إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي، حيث شارك في 75 مباراة في جميع المسابقات .

