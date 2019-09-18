ستونز يزيد معاناة غوارديولا

أعلن مانشستر سيتي غياب قلب دفاعه الإنجليزي جون ستونز لعدة أسابيع بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق الأخيرة.

وسيفتقد السيتزن لخدمات ستونز في عدد من مباريات الفريق المقبلة، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن السيتزن سيغيب عن الملاعب لمدة تصل بين أربعة إلى ستة أسابيع وذلك بسبب مشكلة عضلية من دون أن يحدد مكان الإصابة .

ويعاني بطل إنجلترا من العديد من الإصابات هذا الموسم آخرها كان المدافع الإسباني إيميريك لابورت والذي سيغيب حتى بداية العام المقبل بعد إصابته في ركبته اليمنى، ما سيجعل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي قلب الدفاع الحقيقي الموجود تحت تصرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا .

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