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ستونز يزيد معاناة غوارديولا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر سيتي غياب قلب دفاعه الإنجليزي جون ستونز لعدة أسابيع بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق الأخيرة.

وسيفتقد السيتزن لخدمات ستونز في عدد من مباريات الفريق المقبلة، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن السيتزن سيغيب عن الملاعب لمدة تصل بين أربعة إلى ستة أسابيع وذلك بسبب مشكلة عضلية من دون أن يحدد مكان الإصابة .

ويعاني بطل إنجلترا من العديد من الإصابات هذا الموسم آخرها كان المدافع الإسباني إيميريك لابورت والذي سيغيب حتى بداية العام المقبل بعد إصابته في ركبته اليمنى، ما سيجعل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي قلب الدفاع الحقيقي الموجود تحت تصرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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