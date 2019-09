المنتخب التونسي يعلن تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الليبي

المتوسط:

يواجه المنتخب التونسي للمحليين يوم السبت انطلاقا من السّاعة السّابعة و الرّبع مساءا نظيره الليبي ، على أرضية الملعب الأولمبي برادس ، ضمن تصفيات شان 2020.

و في ما يلي التشكيلة المنتظرة لعناصر المنتخب التونسي خلال هذه المواجهة :

أيمن دحمان – مرتضى بن وناس – زياد بوغطاس – شمس الدين الذوادي – وجدي كشريدة – حمزة الجلاصي – أحمد خليل – محمد علي منصر – أنيس البدري – فراس شواط و طه ياسين الخنيسي.

