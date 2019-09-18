الاتحاد يقترب من استعادة زعبية قبل إياب الكونفيدرالية

اقترب نادي الاتحاد، من استعادة مهاجمه الدولى، محمد زعبية، قبل مواجهة حسنية أغادير المغربي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وذكرت قناة 218، إن الاتحاد اقترب من استعادة زعبية، بعدما غاب عن لقاء الذهاب رفقة عبدالعاطي العباسي نظرا لعدم اتفاقه مع إدارة النادي على بعض التفاصيل الإدارية.

ويخوض ممثل الكرة الليبية، تدريباته في معسكره بتونس على فترتين صباحا ومساء خلال الفترة من 15 وحتى 24 سبتمبر الجاري، والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية.

وكانت مباراة الذهاب بين العميد وحسينة أغادير، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتاج العميد إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف للتأهل للدور التالي في البطولة، ويتطلع الاتحاد لتحقيق تلك النتيجة ومواصلة مشوار البطولة.

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