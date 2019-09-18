الرباع الليبي “أبو زريبة” يعلن مشاركته في بطولة العالم بتايلاند

يستعد الرباع الليبي، أحمد مصطفى أبو زريبة ، للمشاركة في بطولة العالم بتايلاند وذلك يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث سيخوض أولي محاولاته في تمام الخامسة صباحا، بتوقيت ليبيا.

وكان الرباع الليبي، أحمد مصطفى أبو زريبة، حصد القلادة البرونزية ببطولة إفريقيا لرياضة رفع الأثقال، التي أقيمت إبريل الماضي في العاصمة المصرية، القاهرة.

وتحصل رباعنا الليبي على القلادة النحاسية في النثر في وزن (89 كجم)، ونجح في خطف (145كجم)، ونثر (174كجم )، ليكون المجموع (319) كجم.

وشارك في منافسات وزن (89 كجم)، 9 رباعين من مصر وليبيا وتونس وبتسونا وغانا وكينيا والمغرب.

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