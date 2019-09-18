البطل الليبي حسام جرود يستعد لبطولة العالم لـ الكيك بوكسينغ

يواصل البطل الدولي حسام جرود من مدينة لبدة الليبية، استعداداته الفنية للمشاركة في بطولة العالم لـ “الكيك بوكسينغ”، في مدينة سرايفو عاصمة البوسنة والهرسك.

وكانت بعثة منتخب ليبيا لـ “الكيك بوكسينغ”، توجهت أول أمس الاثنين، عبر مطار مصراته الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان تمهيدا لمشاركة البطل حسام جرود في معسكر تدريب خارجي، استعدادا لبطولة العالم.

ويشرف على المعسكر الجراند ماستر عيسى أبو نصار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي بالمشاركة مع أحد خبراء التدريب دوليين.

كما سيشارك البطل حسام جرود في دورة المدربين الدولية المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

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