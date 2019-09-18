تحديد موعد ودية فرسان المتوسط أمام المغرب

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحديد الاتحاد المغربي لكرة القدم موعد المباراة الودية التي ستجمع أسود الأطلسي مع منتخبنا الوطني، في إطار استعداد المنتخبين للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون.

وأوضحت التقارير، أن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش، حدد يوم 11 أكتوبر موعداً للمباراة الودية مع فرسان المتوسط، على أن يخوض أسود الأطلسي مباراة ودية أخرى أمام منتخب النيجر يوم 15 أكتوبر.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني قد تلقي خطابا رسميا من الجامعة الملكية المغربية، تطلب فيه إجراء مباراة دولية ودية بين المنتخب المغربي الأول ومنتخبنا الوطني ضمن أيام الفيفا القادمة خلال شهر أكتوبر القادم.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض معسكرا مغلقا في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري خاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو وفقدها بنتيجة هدف نظيف، أما المباراة الثانية فقد فاز فيها الفرسان أمام منتخب النيجر بهدفين نظيفين.

وجاءت هاتين المباراتين ضمن التحضيرات التي يخوضها منتخبنا الوطني استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بمقره بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني الأول في المجموعة العاشرة إلى جانبه منتخبات: “تونس– تنزانيا – غينيا الإستوائية”.

ومن المقرر أن يفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة وذلك على معلب رداس الدولي بتونس يوم 11 نوفمبر المقبل.

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