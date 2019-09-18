“الزناد” يكشف رسميا عن موعد نزاله الأول ببريطانيا

كشف الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، رسميا عن موعد نزاله المقبل والذي مقرر إقامته في بريطانيا.

وقال “الزناد” في تدوينة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” إن عقد نزاله تم توقيعه في لندن بريطانيا يوم 12 أكتوبر المقبل، مؤكدا على خوضه التدريبات المركزة.

وكان الزناد قد صرح لـ”ريميسا”، أنه من المقرر أن يوقع على عقد النزال الجديد هذا الأسبوع، لافتا إلى أن النزال المرتقب يتوقع أن يكون منتصف شهر أكتوبر المقبل، وبالتحديد 12 أكتوبر.

وكما كشف أنه سيواجه بطل انجلترا على أكبر ملعب في العاصمة البريطانية O2 Arena، الذي يتمنى الكثير من أبطال العالم في الملاكمة اللعب عليه أمام الجماهير الغفيرة التي تحتشد لمتابعة النزالات عليه.

وأوضح مالك الزناد أن هذا النزال مهم جدًا في مسيرته حيث إنه في حال الفوز به سوف يحصد حزام جديد هو حزام IBF ويضيفه إلى الحزام السابق الذي حصده خلال نزالاته في مالطا وهو حزام WBF.

يذكر أن هذا هو أول نزال سيخوضه بطلنا العالمي بعدما انتقل من مالطا إلى لندن خلال الفترة الماضية.

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