النصر يستأنف تدريباته بعد الخسارة أمام الرجاء

القاهرة 18 سبتمبر 2019 (وال) – استهل فريق النصر، أمس الثلاثاء، تدريباته بمعسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي ضمن إياب دور الـثاني و الثلاثين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج النصر للفوز بفارق ثلاث أهداف في مباراة الإياب حينما يحل ضيفًا على الرجاء بالمغرب، يوم السابع و العشرين من سبتمبر الجاري، إذا ما أراد الفريق انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في البطولة. (وال- القاهرة)

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