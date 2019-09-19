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النصر يستأنف تدريباته بعد الخسارة أمام الرجاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 18 سبتمبر 2019 (وال) – استهل فريق النصر، أمس الثلاثاء، تدريباته بمعسكره المغلق بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي ضمن إياب دور الـثاني و الثلاثين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتاج النصر للفوز بفارق ثلاث أهداف في مباراة الإياب حينما يحل ضيفًا على الرجاء بالمغرب، يوم السابع و العشرين من سبتمبر الجاري، إذا ما أراد الفريق انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في البطولة. (وال- القاهرة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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