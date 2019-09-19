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المنتخب الوطني للقوة البدنية يستعد للبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الليبي في لعبة القوة البدنية بشكل رسمي تحضيراته استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية المنتظر إقامتها في جنوب أفريقيا في بداية الشهر المقبل، حيث سيكون معسكره التحضيري طيلة هذه الفترة في تونس تحت إشراف المدرب الوطني طارق مخلوف.

بمشاركة 13 لاعبا في معسكره بتونس تستمر التدريبات للمحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية واللقب الأفريقي الذي توج به المنتخب الوطني في البطولة السابقة التي أقيمت في المغرب عام 2018.

وعلى الرغم من أنها المشاركة الأولى على مستوى القارة الأفريقية لغالبية اللاعبين الليبيين إلا أن التفاؤل غلب على لاعبي المنتخب اللذين أكدوا جاهزيتهم للتتويج ورفع العلم الليبي وتشريفه كما فعل زملاؤهم في السابق

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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