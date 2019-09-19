رئيس النّقابة العامّة للإعلاميين الرياضيين يعقد اجتماعا مع إدارة اللّجنة التّنسيقية فرع بنغازي

بنغازي 19 سبتمبر 2019(وال) عقد رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، المهندس نصر المهدوي، اجتماعاً مع لجنة الإدارة لفرع النقابة بنغازي , أمس الأربعاء في مقر الاتّحاد للعبة البوبسينغ .

وحضر الاجتماع، رئيس فرع النقابة بنغازي الأستاذ سالم العبار ,ونائبه الأستاذ محمد الماني، والمقرر الأستاذ أحمد الزيداني والعضوان رمضان المغربي ومصطفى بوغرارة.

يذكر أن الاجتماع جاء للاطلاع على التحضيرات، و لاستضافة فعاليات اليوم العلمي حول” تناول المنشطات وأضرارها “وبعض الأمور التنظيمية المتعلقة بفرع النقابة بنغازي .

يشار إلى أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تشرع في إطلاق حملة وطنية حول “المنشطات”، حيث تأتي هذه الحملة التي ستقام بالتعاون مع اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات، في إطار الدور والخدمة المجتمعية، التي تقوم بها النقابة؛ للمساهمة في إرساء قواعد النظام الرياضي السليم.(وال – بنغازي ) م ب / رس

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