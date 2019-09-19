الأهلي طرابلس يحتفل بعيدة الـ69

تقرير 218

بزغت شمسه عبر نوافذ فتحتها سواعد رجاله قبل عشرات السنين، نال لقب الزعيم نسبة للريادة التي امتلكها منذ تأسيسه، أما النجمة الذهبية فقد زينت قميصه الأخضر كأول فريق ليبي يحصدها لتضاعف من بريقه ولمعانه.

الأهلي طرابلس يحتفل بعيده الـ69 وسط غيوم ملبدة بالكآبة تحاصر طرابلس المدينة التي أبصر النور فيها عام 1950، ولأنه يحمل اسمها فهو يرغب في عيده أن يمسح أحزانها.

المسيرة الرياضية زاخرة بالإنجازات فمنذ بدأت اختارت آلاف القلوب هذا الكيان ليكون عشقا أبديا لها، فللأهلي طرابلس حضور عربي وأفريقي أكسبه احتراما موسعا بدأ بحضور نهائي كأس الكؤوس الأفريقية موسم 1983/ 84 فلولا غول النظام لربما كان الفريق الليبي الأول الذي يحمل لقب أفريقيا.

الألعاب الجماعية وكؤوسها في جميع الألعاب اختارت خزائن قدح مقرا لها فتوج في السابق بـ9 ألقاب في كرة اليد و7 في الطائرة و5 ألقاب أخرى في البرتقالية الأنيقة.

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