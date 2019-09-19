ثلاثية لباريس أمام الريال وتعادل بين أتليتكو ويوفنتوس

تقرير 218

في أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا مساء أمس نجح باريس سان جيرمان في تدمير دفاعات ريال مدريد والفوز عليه بنتيجة ثقيلة في ملعب البارك دي برانس بثلاثية نظيفة.

باريس لم يمهل ريال مدريد سوى أربع عشرة دقيقة عندما أحرز أنخيل دي ماريا الهدف الأول وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين عاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني لصالح الفريق الفرنسي لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

في الحصة الثانية واصل باريس سان جيرمان سيطرته على جميع مجريات اللقاء والريال لم يحرك ساكنا لتأتي الدقيقة التسعين وتعلن عن الهدف الثالث عن طريق البلجيكي توماس مونييه لتنتهي المباراة على هذه النتيجة الثقيلة.

أما في ملعب الوندا ميترو بوليتانو فقد نجح أتليتكو مدريد في إنقاذ موقفه الضعيف أمام يوفنتوس بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

كوادرادو افتتح التسجيل لصالح اليوفي في الدقيقة الثامنة والأربعين من الشوط الثاني وزميله الفرنسي بليز ماتويدي أضاف الهدف الثاني لصالح الفريق الإيطالي.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء اللقاء على هذه النتيجة نجح ستيفان سافيتش في تقليص الفارق لأتليتكو، ولأنها مباراة اتسمت بالإثارة والندية فقد سجل هيكتور هيريرا هدف التعادل لصالح فريق العاصمة الإسبانية لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

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