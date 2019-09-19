بايرن ميونخ يسجل فوزه الأول بأبطال أوروبا

تجاوز بايرن ميونيخ الألماني نظيره النجم الأحمر الصربي بنتيجة عريضة بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة أبطال أوروبا.

الهدف الأول سجله اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة والثلاثين وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين أضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني قبل أن يسجل توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

ويسعى بايرن ميونيخ لتحقيق نتائج إيجابية ليتمكن من التأهل متصدرا للمجموعة في ظل تواجد توتنهام وصيف النسخة الماضية.

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