المهدي يعتذر والتّربي يلتحق بمنتخب المحليين

تونس 19 سبتمبر 2019 (وال ) – اكتملت قائمة المنتخب الليبي للمحليين في معسكرها الاستعدادي بتونس ؛وذلك تأهبا لمباراته أمام المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لمحليين – بطولة الشأن 2020 والتي ستجرى يوم السبت المقبل موافق 21 سبتمبر 2019م، بتونس تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

كما شهد ملعب الجامعة التونسية أمس الأربعاء ,تمارين المنتخب الليبي بحضور” 22″ لاعباً, من ضمنهم المدافع “أحمد التربي” الذي التحق بالمنتخب مؤخرا.

وغاب عن المنتخب المهاجم “معتز المهدي “بعد أن قدم اعتذاره عن الالتحاق بالمنتخب، بحجة ظروفه العائلية الخاصة وقد قبل اعتذاره من الإدارة الفنية.(وال – تونس ) ف ح / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال